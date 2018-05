München - In einem Interview auf Bayern 2 sagte Herrmann am Freitag: "Wir müssen den Menschen noch viel stärker erklären, was wirklich in dem Gesetz steht und was blanker Unfug ist." Er sei überrascht, "dass die zum Teil auch Lügenpropaganda der letzten Wochen wohl auch manch unbedarfte Menschen in die Irre geführt hat". Rund 30.000 Menschen hatten nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen das PAG demonstriert. Die Veranstalter sprachen sogar von mehr als 40.000 Teilnehmern.