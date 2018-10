Schmid kritisiert SPD für ihr Vorgehen

Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner ist von der plötzlichen Unruhe überrascht: "Wir sind seit Anfang der Umbauplanungen mit Herrn Rollenhagen in Kontakt. Erst heute haben wir um 11 Uhr mit ihm gesprochen. Alle Dinge, die er gesagt hat, beeinträchtigen das Projekt nicht", sagte Wagner am Montagabend der AZ. Auch hatte man Rollenhagen angeboten, am Preisgericht über die 17 international eingereichten Umbauentwürfe teilzunehmen, was er aber nicht wollte. "Rollenhagen will seine Anmerkungen machen, wenn der Siegerentwurf feststeht. Es ist zu hoffen, dass nicht der Wahlkampf jetzt unnötige Unruhe hereinbringt", sagte Wagner.