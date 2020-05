Mindesabstand kann nicht eingehalten werden

Der Rosengarten selbst ist das Problem, vielmehr die Art, und Weise wie er damals angelegt wurde. Die Kieswege im Park sind in Zeiten des Coronavirus viel zu schmal. Damit könnten Besucher den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten, so das Argument. Erholungssuchende würden somit Gefahr laufen, sich bei einer zufälligen Begegnung im Park möglicherweise mit dem Virus gegenseitig anzustecken, so die Befürchtung der Verwaltung. Daher habe man in Absprache mit der Polizei entschieden, den kompletten Rosengarten bis auf Weiteres für Besucher zu sperren. Der Chef der Verwaltung, OB Dieter Reiter (SPD) wurde, wie er der AZ mitteilte, über die Entscheidung nicht informiert.