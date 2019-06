Sozialverband schlägt Alarm VdK fordert Renten-Revolution

"Viele Fragen unbeantwortet geblieben"

Auch mit der Pflege-Politik der Regierung ist Bentele unzufrieden. Die Konzertierte Aktion Pflege, an der drei Bundesminister monatelang gearbeitet hätten, habe nichts gebracht außer höheren Löhnen für die Pflegekräfte. "Das ist gut", sagte die 37-Jährige. "Aber was ist mit den vielen Fragen, die unbeantwortet geblieben sind, zum Beispiel: Wie geht es weiter mit der Pflegeversicherung? Wie steht es mit der Entlastung der Angehörigen?" Bentele und der VdK haben Antworten.

Die Sozial-Experten plädieren für ein Pflege-Personen-Geld und eine Pflege-Personen-Zeit, die sich an Elterngeld und Elternzeit orientiert. Mit Ersterem werden Familien nach der Geburt eines Kindes finanziell unterstützt. Zweiteres ermöglicht es Müttern und Vätern, für eine Weile zu Hause beim Nachwuchs zu bleiben. Einen vergleichbaren Rechtsanspruch sowie Lohnersatzleistungen für zunächst zwölf Monate will der VdK auch für pflegende Angehörige, Freunde oder Nachbarn. Zudem sollten Pflegeleistungen bei der Rente genauso anerkannt werden wie die Kindererziehung.

Und: Pflegeangebote müssten ausgebaut werden, um die Angehörigen zu entlasten. Pflege sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, befinde sich jedoch meist in der Hand privater gewinnorientierter Anbieter, was die Angehörigen belaste. "Aber", sagte Bentele, "Pflege ist kein Gewinngeschäft."

Seine Forderungen, die er auch in einem "Rentenmanifest" publiziert hat, will der VdK demnächst mit Demonstrationen auf die Straße tragen – und bei einer Kneipen-Diskussions-Tour in die Lokale. Das Potenzial des Verbandes ist groß. Deutschlandweit hat er rund zwei Millionen Mitglieder. In Bayern kratze man an der 700.000er-Marke, sagt Bentele. "Das sind mehr Mitglieder, als die vom FC Bayern und allen Parteien."