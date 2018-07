Altersarmut in München liegt bei sechs Prozent

Doch nicht alle Zahlen fallen so positiv aus: Wegen des anhaltenden Zuzugs und der Bevölkerungsentwicklung in München gibt es weiterhin zahlreiche Probleme beim Thema "Wohnungsmarkt". So stieg die Zahl der Anträge auf geförderten Wohnraum von 23.300 im Vorjahr auf über 27.000. Zudem haben 5.618 Münchner keinen festen Wohnsitz, das sind 400 mehr als noch 2016.