Soundtrack zu "Dumplin'" Jennifer Aniston: Für Dolly Parton wird sie zur Sängerin

Schauspielerin Jennifer Aniston (49, "Friends") schlägt neue Töne an. Mit ihrem neuen Film "Dumplin'" hat sich die 49-Jährige auf neues Terrain begeben. Aniston spielt darin nicht nur eine der Hauptrollen, sie war auch im Aufnahmestudio, um beim Soundtrack mitzumischen. Den steuert keine Geringere als die US-Country-Ikone Dolly Parton (72, "Jolene") bei. Im Interview mit "Entertainment Tonight" schwärmt Parton geradezu von Aniston. "Ich muss sagen, ich habe sie kennengelernt [und] sie ist so ein Profi! So süß", lobt die 72-Jährige.