Sorgt für glänzendes Haar Indisches Schönheitsgeheimnis - diese Beere hat es in sich

Wie wendet man die Beere richtig an?

Die Amla-Beere hat einen sehr sauren, bitteren Geschmack und schmeckt nicht jedem. Sie ist jedoch in Pulverform erhältlich, was das Ganze erleichtert. Traditionell wird das Amla-Pulver als Tee getrunken, man kann es aber auch in Säfte oder Smoothies mixen. Darüber hinaus kann es auch äußerlich angewendet werden, zum Beispiel als DIY-Haarmaske. Dafür einfach ein bis zwei Esslöffel Amla-Pulver mit derselben Menge Kokosöl vermischen und in einem Topf so lange kochen, bis es sich zu einer homogenen Paste vermischt hat. Diese abkühlen lassen und dann auf Haare und Kopfhaut verteilen. Mindestens eine Stunde - oder am besten über Nacht - einwirken lassen und mit einem milden Shampoo gründlich auswaschen.