Sorgerechtsstreit vor Gericht Mel B: So verteidigt sie sich gegen die schweren Vorwürfe

Mel B (43) muss sich gegen schwere Vorwürfe wehren: Ihr Ex Stephen Belafonte (43) soll laut "TMZ" behaupten, dass die Sängerin nicht dazu in der Lage sei, für ihre Kinder zu sorgen. Grund sei demnach ihr übertriebener Alkoholkonsum. Belafonte erschien dem Bericht zufolge am Freitag vor Gericht - mit Aussagen von Leuten, die Mel B offenbar nahestanden. Auch das ehemalige Spice Girl selbst soll vor Ort gewesen sein.