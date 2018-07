"Sorgen machen nur noch mehr Falten" Heidi Klum lässt Zweifler an ihrer Liebe zu Tom Kaulitz verstummen

"Mein Freund ist viele Jahre jünger als ich und viele Menschen sind skeptisch deswegen und hinterfragen es", so Klum. Dies sei der einzige Anlass, zu dem sich die 45-Jährige mit dem Thema Alter konfrontiert sieht. Privat mache sie sich deswegen aber überhaupt keinen Kopf, beteuert Klum: "Ich denke nicht wirklich so oft über das Älterwerden nach. Ich meine, jetzt passiert es mir, aber es passiert uns allen. Ich wache nicht am Morgen auf, schaue in den Spiegel und sage 'Oh mein Gott, oh mein Gott.' In letzter Zeit wurde ich nur von anderen Menschen an mein Alter erinnert."