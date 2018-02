Timo Gebhart macht "Strahlentherapie"

Jetzt versuchen es die Löwen mit der nächsten Maßnahme. "Timo macht eine Strahlentherapie", erklärte Gorenzel, ohne ins Details zu gehen. "Und er macht jeden Tag bei uns Stabilisationstraining." Einzig: Sollte Gebhart die Entzündung endlich wegbekommen, müsste der Regisseur gemeinsam mit Physio erst wieder ein Aufbautraining machen.

Diese ganze Entwicklung wird sich, und da muss man kein Mediziner sein, über Wochen hinziehen. Schlechte Nachrichten also, in einer Phase in der die Mannschaft schlecht in die Rest-Rückrunde gestartet ist - und in der im März in der Regionalliga Bayern alle fünf Tage Spiele anstehen. Das Bange geht weiter.

