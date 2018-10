Osnabrück - Sorgen beim FC Bayern: Die Münchner bangen um einen Einsatz von Mittelfeldspieler Thiago in der Bundesliga-Partie beim SC Freiburg am Samstag. Der Spanier hatte sich am Dienstagabend beim 2:1 (2:0) in der zweiten Pokalrunde beim SV Rödinghausen nach einem Foulspiel am Knöchel verletzt und musste eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt werden.