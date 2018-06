Sophie Turner plaudert über das Finale So grausam wird das Ende von "Game of Thrones"

Es dauert noch einige Monate, bis die Fans von "Game of Thrones" Staffel 8 sehen werden. Sophie Turner (22) alias Sansa Stark hat nun aber schon mal verraten, dass die letzten Folgen der Hit-Serie "blutiger" werden als alle anderen zuvor. "Gold Derby" sagte sie in einem Interview: "Es ist 'Game of Thrones', also wird es blutiger mit mehr Toten und Qualen als all die Jahre zuvor."