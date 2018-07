Seit Wochen schwebt Heidi Klum (45) in aller Öffentlichkeit auf Wolke sieben mit ihrem neuen Freund Tom Kaulitz (28). Und in ihm scheinen nicht nur Partner- sondern auch Vaterqualitäten zu stecken. Denn wie ein neues Foto auf Klums Instagram-Account zeigt, durfte der Musiker beim Familienausflug am Wochenende nicht fehlen.