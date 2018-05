Sonniger Auftritt Royal Wedding: Herzogin Kate begeistert im zartgelben Mantelkleid

Etwas mehr als drei Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes, Prinz Louis, am 23. April, ließ es sich Herzogin Kate (36) nicht nehmen, bei der Hochzeit ihres Schwagers Prinz Harry (33) mit der US-Schauspielerin Meghan Markle (36) am heutigen Samstag (19. Mai) dabei zu sein. Unter dem Mantelkleid in Schlüsselblumengelb zeichnete sich zwar noch ein kleines Bäuchlein ab, dennoch strahlte die dreifache Mutter mit der Sonne über Schloss Windsor um die Wette.