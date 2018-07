Sonia Bogner starb 2017 Willy Bogner nach dem Tod seiner Frau: "Es ist harte seelische Arbeit"

Es sei menschlich, mit dem Schicksal zu hadern, so Bogner, "bringt aber nichts". Er könne loslassen, zumindest teilweise. "Die Freude über die 45 Jahre überwiegt die Trauer darüber, dass einem der wichtigste Mensch einfach genommen wurde. In meiner Trauer gibt es gute und nicht so gute Tage. Der Verlust ist überall zu spüren. Wir waren ja quasi 24 Stunden am Tag vereint, weil wir auch am Arbeitsplatz zusammen waren."