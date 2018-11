Auch wenn der EHC mit sechs Niederlagen in 21 Spielen keine weiße Weste hat, wird sich das Team von Erfolgscoach Don Jackson in den Spielen am 21. Dezember gegen die Adler Mannheim und am 28. gegen die Eisbären Berlin (jeweils 19.30 Uhr) das Weihnachts-Sondertrikot überziehen und ganz im weißen Eishackler-Gewand auflaufen.