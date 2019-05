München - Am Dienstagabend haben die Showmaster Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" den Privatsender besiegt. In Spielen wie "Der menschliche Lappen" oder einem "Germany's next Topmodel-Quiz" konnten sich die beiden Moderatoren gegen ProSieben durchsetzen. Dafür durften Joko und Klaas am Mittwochabend um 20.15 Uhr eine 15-minütige Sendung nach ihren Wünschen frei gestalten.