"Sonderausstellung Männerwelten" Joko und Klaas zeigen schockierende Realität von Frauen

Die erste Protagonistin, Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (35), zeigte sogenannte "Dick Pics". Also Bilder von Penissen, die ihr und anderen Frauen von Männern über Social Media geschickt wurden. Dabei sei es völlig egal, was sie posten würde, selbst ein Bild von Turnschuhen, würde Männer dazu veranlassen, ihr diese Bilder "ungefragt zur Verfügung" zu stellen, so Rojinski. Es würde auch nicht nur Frauen treffen, die in der Öffentlichkeit stehen würden.