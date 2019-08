Willi Herren ist in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund. Mit seiner Frau Jasmin nimmt er in der Show "Das Sommerhaus der Stars" teil. Aber wer ist die 40-jährige Frau an der Seite von Willi Herren? Früher war sie Nacktsängerin Jazmin. Wie leben Jasmin und Willi Herren privat?