Sommer, Sonne, Selbstvertrauen Modetipps für eine gute Figur

Fehlende Modelmaße können im Sommer schnell am Selbstvertrauen nagen. Von allen Plakatwänden lächeln die XXS-Damen auf einen herunter und lassen die eigenen Rundungen noch schwerer wiegen. Wie leicht tappt man dann in die Modefalle des "Kartoffelsack-Outfits" und schickt damit das eigene Selbstvertrauen in den Keller. Doch das muss nicht so sein!