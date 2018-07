Sommer mit bösen Folgen Viele Landwirte vor dem Aus: Der Preis der Hitze

Trockenheit könnte Folgen für Mieter haben

Was passiert, wenn die Ernteeinbußen so hoch ausfallen wie befürchtet? Dann könnten auch Lebensmittel wegen knapperer Rohstoffe teurer werden. So fordern die Milchbauern angesichts der Dürre und der geringeren Menge an Futtermitteln bereits höhere Milchpreise. "Nötig wären 41 Cent pro Liter", sagte ein Sprecher des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM) dem "Tagesspiegel". Auch Pommes Frites könnten wegen der schlechten Kartoffelernte teurer werden: Die Industrie warnt vor Qualitätsproblemen und drohenden Engpässen. Mit der Trockenheit spitze sich die Lage "dramatisch" zu, meint der BDM. Auch die Preise für Mehl, Brot und Butter dürften steigen.