Ansteckung ungeklärt: Holte sich Charles das Virus bei Fürst Albert?

Es sei unklar, wann und bei wem sich der 71-Jährige angesteckt hat. Die vergangenen Wochen absolvierte er zig Termine, so der Palast. Kontakt mit einem Corona-Infizierten gab es am 10. März: Charles traf in London Fürst Albert von Monaco (62). Dieser gab zehn Tage später bekannt, am Coronavirus erkrankt zu sein.