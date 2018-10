München - Alexander Höller, der sich "The Emotion Artist" nennt, hat sich schon in jungen Jahren einen Namen in der Branche gemacht. Zur Eröffnung seiner ersten Münchner Ausstellung kamen zahlreiche Prominente, darunter Trachten-Designerin Lola Paltinger, DJane Giulia Siegel, Designerin Joana Danciu und Moderatorin Carolin Henseler.