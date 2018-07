Bereits in der Vergangenheit löste die Deutsche mit ihren freizügigen Bildern eine Diskussionswelle aus. Darf sich eine 45-jährige Vierfach-Mama so zeigen? Gehören Nacktbilder auf Instagram? Oder sind solche zugegebenermaßen sexy Posen völlig ok und nützen gar der Klumschen Eigen-PR?