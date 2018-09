So gab es am 15. März 2012 im Block C eine "erhöhte Lagertemperatur an einem Hochdruckpumpenmotor des nuklearen Nachkühlsystems", hervorgerufen durch einen "Kühlmittelverluststörfall", und am 8. November 2012 im Block B eine "Funktionsstörung des 380-V-Einspeiseschalters einer Notstromschiene bei einer wiederkehrenden Prüfung" nach einem Notstromfall.