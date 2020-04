Corona in Altenheimen ist ein ernstes Problem: Bricht das Coronavirus in eine Einrichtung ein, könnten in kürzester Zeit mehrere Dutzend, wenn nicht Hunderte Kranke gleichzeitig zur Beatmung in Intensivstationen müssen. Den Behörden sei offenbar nicht klar, dass nur die Pflegeheime einen Kollaps in den Kliniken verhindern könnten, empört sich Sigi Benker, der Chef der städtischen Münchenstift, die rund ein Drittel aller Münchner Pflegeheim-Bewohner betreut.