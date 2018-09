In den verbleibenden fünf Wochen bis zur Landtagswahl will sich die CSU zudem klar ihren Gegnern stellen, allen voran der AfD. Diese sei heute extremer und radikaler als in ihren Anfangszeiten, sagt Söder. Vor drei, vier Jahren habe sie als Protestbewegung begonnen, heute stelle sie das System in Frage. Das gelte auch für den Landesverband im Freistaat. "Die bayerische AfD ist eine Höcke-Truppe und wandert ganz stark nach rechts". Der Thüringer AfD-Chef hatte in Chemnitz Seite an Seite mit Pegida-Aktivisten und Rechtsextremen an einer Demonstration teilgenommen. Die AfD habe die "Maske der Bürgerlichkeit" verloren, sagt Söder. Das müsse man dem Bürger klar machen.