Münchner Society-Party wegen Corona-Angst verschoben

Nicolas Girotto, der CEO von Bally, will jetzt doch keine Party am 19. März in seinem Laden schmeißen und hat sein Event auf einen noch unbekannten Zeitpunkt verschoben. Die öffentliche Sicherheit und Gesundheit habe Vorrang, lässt er über die PR-Agentur Schoeller & von rehlingen ausrichten.