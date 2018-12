So wird die Haut geschmeidig Diese Pflege brauchen Hände in der kalten Jahreszeit

Kälte kann der Haut ganz schön zusetzen. Normalerweise produziert sie Talg, um Wasserverlust vorzubeugen und nicht auszutrocknen. Ab etwa acht Grad Außentemperatur stoppt der Körper jedoch die Produktion, wodurch weniger Wasser an die Oberhaut gelangt. Die Folge: Trockene Stellen, die sich in der kalten Jahreszeit vor allem an den Händen bemerkbar machen. Denn die haben wenige Talgdrüsen und kaum Fettgewebe. Häufiges Händewaschen und trockene Heizungsluft sind eine zusätzliche Belastung. Diese vier SOS-Tipps helfen!