So wird das Finale für Arya Stark Maisie Williams: Ihr Ende in "Game of Thrones" wird "wunderschön"

Die achte und finale Staffel von "Game of Thrones" wirft immer mehr ihren Schatten voraus: In immer mehr Interviews gibt der Cast immer mehr kleine Details preis. In diesen Kanon setzt nun auch Maisie Williams (21, "Doctor Who") ein, die seit der ersten Staffel Arya Stark verkörpert. In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" sagte die Schauspielerin nun, dass das Finale für ihren Serien-Charakter "wunderschön" werden wird.