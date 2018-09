So war die Traum-Hochzeit Caroline Beil feierte Märchen-Hochzeit in schottischem Schloss

"An ihrer Pünktlichkeit müssen wir noch arbeiten", sagt der Zahnarzt und Kieferchirurg aus Marl mit einem Augenzwinkern gegenüber "Frau im Spiegel". Doch am Ende war es soweit: Caroline Beil gab ihrem Philipp in einem weißen Traum aus Chiffonseide, Spitze und Perlen das "Ja"-Wort. Im Partykeller des Schlosses wurde anschließend ausgiebig gefeiert. Für einen rührenden Moment sorgte Carolines Ex-Ehemann Jerry Marwig (50), der "Sommerwind" sang, einen Song von Carolines 2007 verstorbenem Vater Peter Beil.