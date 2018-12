So war das Event in München "Mon Chéri Barbara Tag": Internationale Stars feiern Herzensprojekt

Bei Verena Kerth (37) wird Heiligabend zur "Single-Annahmestelle". "Ich verbringe Weihnachten zu Hause mit meiner Mama, deren Freund und dem Hund", so die Münchnerin. "Tatsächlich sind wir jedes Jahr so eine Art Single-Annahmestelle. Ab und an gehen Beziehungen im Freundeskreis dann doch in die Brüche. So kommen die Freunde meist spontan vorbei und gesellen sich dazu, es muss keiner allein sein. Wir haben eine offene Tür und nehmen alle auf."

Franziska van Almsick wagt sich in diesem Jahr erstmals an eine Gans. "Mal schauen, ob das etwas wird", hat der ehemalige Schwimm-Profi immer noch so seine Zweifel. Und auch Giovanni Zarrella ist schon in Weihnachtsvorfreude, die Geschenke für seine beiden Kinder hat er schon fast vollständig besorgt. Bevor aber in zwei Wochen die Weihnachtsglocken läuten, will der Familienvater bei der Aftershowparty erstmal noch "das Tanzbein schwingen".

Am Barbaratag ist es Brauch, Kirschzweige zu verschenken und diese ins Wasser zu stellen. Blühen die Zweige an Heiligabend, dürfen sich die Beschenkten auf Glück und Freude im neuen Jahr freuen...