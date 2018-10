So viele Geräte werden genutzt Smartphone, Tablet und Co.: Deutsche Nutzer sind eher genügsam

Zwischen Neugier und Unsicherheit

Der Begriff Digitalisierung, also das verstärkte Nutzen moderner Digitaltechnik in Beruf und Privatleben, ist unterdessen mit mannigfaltigen Gefühlen besetzt. So verbinden 23,5 Prozent der Teilnehmer die Digitalisierung mit Neugier, 7,9 Prozent verspüren Vorfreude und 7,2 Prozent geben an, dass der Begriff Zufriedenheit bei ihnen auslöst.