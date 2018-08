"So viel Liebe von allen" Motsi Mabuse postet emotionale Nachricht auf Instagram

Sie postete ein Herz und schrieb dazu: "Wir haben so viel Liebe von allen bekommen. Von engen Freunden, der Familie, Kollegen und vielen mehr! Es tut mir leid, dass ich nicht allen geantwortet habe und das könnte auch noch eine Weile dauern - Prioritäten ändern sich." Weiter schrieb Mabuse, dass sie viel Zeit mit ihrer Tochter verbracht habe und Hochachtung vor allen Müttern empfinde, da sie in kurzer Zeit viel lernen müssten. Außerdem müsse sie lernen, mehr Geduld zu haben, da sie eigentlich daran gewöhnt sei, schnell zu lernen. Sie müsse sich nun aber an ihre neue Rolle gewöhnen: "Das braucht Zeit."