So verläuft ihre Schwangerschaft Motsi Mabuse: "Es wird ein Mädchen"

Das Geheimnis ist gelüftet: Motsi Mabuse (37, "Chili im Blut") hat endlich das Geschlecht ihres Babys verraten, das in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken wird. "Es wird ein Mädchen", sagte die "Let's Dance"-Jurorin in einem Interview mit der "Gala" strahlend. Der Name des Kindes steht überdies noch nicht ganz fest. Es soll zwar ein Mix aus einem russischen und einem südafrikanischen Namen geben - da ihr Mann, Profi-Tänzer Evgenij Voznyuk (34), aus der Ukraine stammt - sie müsse den "kleinen Engel" allerdings erst sehen, um sich entscheiden zu können.