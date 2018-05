H wie "Horizons": "Horizonte" lautet der Name seiner zweiten Mission. In der zweiten Hälfte des 187-tägigen Aufenthalts wird Gerst Kommandant der ISS-Crew sein – als erster Deutscher überhaupt.

I wie ISS: Zum zweiten Mal wird Gerst dorthin reisen – das fühlt sich für ihn an, "als würde man zu einem Haus reisen, in dem man einmal viel Zeit verbracht" habe.

J wie Jubel: Solchen wird es im All während der Fußball-WM in Russland ab Mitte Juni geben. Es ist die zweite Weltmeisterschaft, bei der Gerst vom All aus mitfiebert. Auf der Erde wird mit einem Ball angestoßen, der im März zur Raumstation gebracht worden war.

K wie Kollegen: Der Russe Sergej Prokopjew und die US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor fliegen mit Gerst zur ISS. Für beide ist es der erste Flug.

L wie leise: Stille wird Gerst wohl vermissen. "Das Lüftungssystem ist sehr laut", weiß Gerst. Luftaustausch finde nur statt, wenn man ihn durch Ventilatoren künstlich herstelle.

M wie Mond und Mars: Gerst bezeichnet sie gern als achten und neunten Kontinent, zu denen es hinzusegeln gelte. "Wir müssen erforschen, was es um uns herum gibt."

N wie Neugier: "Als kleiner Junge schon habe ich mich für alles interessiert, was mit der Entdeckung der Welt zu tun hatte: für Vulkane, Stürme, Erdgeschichte, ferne Kulturen und Länder – und für das All", erklärt er in seinem Buch "166 Tage im All".

O wie omnipräsent: Er ist nicht nur in Kindersendungen und -zeitschriften. Seine Nachrichten und Fotos aus dem All sind ein Hit in sozialen Netzwerken.

P wie Planet Erde: Unglaublich wichtig sei es, sorgsam mit dieser kleinen blauen Kugel im schwarzen Nichts des Alls umzugehen. "Es gibt keinen Planeten B."

Q wie Quarantäne: Sie ist gut zwei Wochen vor dem Start Pflicht. Die Mannschaft wird auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt, um sich nicht mit Erregern zu infizieren und diese mit auf die ISS zu bringen.

R wie Risiken: Die Vorteile der All-Mission für die Gesellschaft seien die Risiken für ihn wert. Seine Familie sei entspannt: "Die sind das seit Jahren gewohnt, dass ich in irgendwelche Ecken der Welt verschwinde und sind schon froh, dass ich nicht mehr auf aktiven Vulkanen rumspaziere."