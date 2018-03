So ticken Riccardo Simonetti und Co. Ehrliche Geständnisse über das Leben als Influencer

Mehr Entertainer als Influencer

In seinem Beruf geht Simonetti vollkommen auf. Doch die Berufsbezeichnung Influencer mag der gebürtige Bayer, der sich sowieso "mehr als Entertainer" sieht, weniger, "weil ich Menschen gar nicht beeinflussen, sondern vielmehr inspirieren will und sie darin bestärken will, die Klamotten zu tragen, die sie wirklich tragen wollen." Auch Herold legt bei ihren Jobs großen Wert darauf, dass das, was sie trägt und ihren Followern präsentiert, "authentisch ist".

Genau diese Authentizität ist es auch, die die (meist junge) Followerschaft an Influencern zu schätzen weiß. Denn im Gegensatz zu Hollywood-Stars, die als Werbegesicht fungieren, wirken die Vorbilder junger Millenials extrem nahbar. Auch Simonetti weiß: "Das, was ich jetzt tue, gab es früher auch schon, nur hat man es im Fernsehen gesehen oder in der Zeitung und nicht im Internet. Ich glaube, dass es schon immer Menschen gab, die Einfluss auf andere Menschen hatten - das waren früher eben klassische Stars." Heute dürfe er dafür seinen ganz persönlichen "Popstar-Traum leben", Autogramme und Fotos inklusive. Doch der 25-Jährige weiß den Hype um seine Person zu schätzen: "Das ist so aufregend und so ein Geschenk, dass man jemanden mit wenig Aufwand so glücklich machen kann."

Doch nicht jeder ist den Influencern wohlgesonnen. Böse Zungen bezeichnen die jungen Social-Media-Stars häufig als wandelnde Werbetafeln, die ihre Fans benutzen, um diverse Produkte an den Mann zu bringen. Diesem Vorwurf steht Simonetti recht entspannt gegenüber. Er sagt: "Meine Follower finden es eigentlich gar nicht schlimm, dass man Werbung macht." Schließlich kennzeichne er ja auch seine bezahlten Postings. Und: Für Unterhaltung in Form von Musik, Radio oder Fernsehen müsse man ja schließlich auch bezahlen. Da sei es nur "selbstverständlich", dass Influencer Werbekooperationen eingehen.

Deichmann setzt auf Influencer

Die drei einflussreichen Social-Media-Größen zieren nicht zufällig das Cover von Deichmanns "Shoe Fashion", denn die aktuelle Ausgabe hat das Titelthema "Influencer". Und das nicht ganz ohne Hintergedanken: Die Schuhmarke will künftig noch enger mit Social-Media-Stars zusammenarbeiten und hat dafür im Februar seinen eigenen Influencer-Club lanciert - eine Art Netzwerk für Kooperationsmöglichkeiten. Dort können sich die Fashion-Experten nicht nur austauschen, sondern erhalten auch die Chance, an Workshops und Seminaren "zur persönlichen und beruflichen Weiterbildung teilzunehmen", wie Deichmann in einer Pressemitteilung erklärt. Riccardo und Dani Nanaa sind auch schon beigetreten.