So sieht also das Sommerloch aus Die Videospiel-Highlights im Juli

"Sonic Mania Plus"

Der kultige Sega-Igel ist zurück! Am 17. Juli rast der wohl flinkste Kurzbeiner der Welt in "Sonic Mania Plus" auf PS4, Switch und Xbox One. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage von "Sonic Mania" aus dem vergangenen Jahr. Hinzukommen soll ein frischer "Zugabe"-Modus und erstmals sollen auch Mighty das Gürteltier und Ray das fliegende Eichhörnchen spielbar sein. Außerdem gibt es nun unter anderem auch Vier-Spieler-Auseinandersetzungen im überarbeiteten Wettkampf-Modus.

"Captain Toad: Treasure Tracker"

Auch bei "Captain Toad: Treasure Tracker" handelt es sich um eine Neuauflage. Ursprünglich für Wii U erschienen, schafft es Captain Toad am 13. Juli auf 3DS und Switch. In dem putzigen Puzzle-Jump-and-Run wird der kleine Held aber auch auf neue Stages wie New Donk City treffen, die auf den Ländern aus "Super Mario Odyssey" basieren.

"Hello Neighbor"

Der bereits seit letztem Jahr für PC und Xbox One erhältliche Stealth-Horror "Hello Neighbor" schleicht sich am 27. Juli auf PS4 und Switch. Immer wieder müssen Spieler versuchen, unbemerkt in das Haus ihres Nachbarn einzubrechen, um dessen düstere Geheimnisse aufzudecken. Die Künstliche Intelligenz lernt jedoch hinzu und installiert beispielsweise Kameras, wenn Spieler gerne die Haustüre aufbrechen.

"Octopath Traveler"

Die Köpfe hinter dem vielgeliebten "Bravely Default" (3DS) bringen am 13. Juli mit "Octopath Traveler" ihr neuestes Rollenspiel auf die Switch. In der Rolle eines von acht Protagonisten machen sich Spieler auf eine Reise, die jeder unterschiedlich erlebt. Krieger Olberic setzt beispielsweise darauf, andere zu Duellen herausfordern zu können, während die Tänzerin Primrose die Kunst der Verführung beherrscht.

"WarioWare Gold"

Am 27. Juli veröffentlicht Nintendo mit "WarioWare Gold" (3DS) den neuesten Teil der Minispiel-Reihe, die es bereits seit Anfang der 2000er gibt. Insgesamt 300 Mikrospiele werden dieses Mal geboten, unter denen sich neue Versionen altbekannter Games genauso wie komplett neue Herausforderungen befinden.

"No Man's Sky"

Nachdem viele Spieler nach dem ursprünglichen Release im Sommer 2016 sehr verschnupft reagiert hatten, da es versprochene Features nicht ins Spiel geschafft hatten, schafft es das gelinde gesagt umstrittene "No Man's Sky" am 26. Juli auch auf die Xbox One. Dank mehrerer Updates spielt sich das Sci-Fi-Erkundungs-Game mittlerweile aber deutlich runder. Zudem soll mit der Veröffentlichung der neuen Version auch ein weiteres Update erscheinen, das echte Mehrspielerfunktionen integrieren soll.