So schwer war er verletzt "Deathmatch" kostete David Arquette beinahe das Leben

Obwohl er sechs Monate lang trainiert und an Wrestling-Matches teilgenommen hat, entging er am 16. November nur knapp dem Schlimmsten: Schauspieler und Musiker David Arquette (47, "Scream") trat bei einem sogenannten "Deathmatch" an und landete im Krankenhaus. "Ich bin froh, dass ich noch lebe", sagte der 47-Jährige nun zu "People". Die Klinik konnte er demnach mittlerweile verlassen. Offenbar hatte er eine Infektion, verursacht durch eine tiefe Schnittwunde am Hals. Hätte er diese Verletzung an einer anderen Stelle am Hals erlitten, "wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier", sagte er.