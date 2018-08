So schön uneitel Hana Nitsche postet erstes Selfie als Mama

Endlich ist der Zeitpunkt gekommen! Model Hana Nitsche (32) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das ließ sie ihre Fans am 18. August via Instagram-Story wissen. Schon während der Schwangerschaft teilte die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin immer wieder Bilder von ihrer wachsenden Babykugel und teilte mit, dass sie die Geburt ihrer kleinen Tochter kaum noch erwarten könne. Jetzt ist die frischgebackene Mama mit ihrer kleinen Familie wieder zu Hause - aber das Posten hört damit nicht auf.