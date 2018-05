Das Kloster ist eigentlich kein Ort, an dem man die lebensfrohe Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz vermuten würde. Am Freitagabend (BR, 19.30 Uhr) ist sie dort allerdings zu sehen. In ihrer TV-Reihe "Uschis VIP Gärten" ist sie zu Gast bei Äbtissin Laetitia Fech, der Leiterin der Abtei Waldsassen in der Oberpfalz, die dem Zisterzienserinnen-Orden angehört.