"So schmerzlos wie möglich" Justin Theroux packt über die Trennung von Jennifer Aniston aus

Die Promi-Welt ist seit einigen Monaten um ein Traumpaar ärmer: Die Schauspieler Justin Theroux (47, "The Leftovers") und Jennifer Aniston (49, "Friends") machten im Februar 2018 ihre Trennung öffentlich. Nun hat der 47-Jährige zum ersten Mal in einem Interview mit der "New York Times" Stellung dazu bezogen. Er bezeichnete sein Ehe-Aus als "die sanfteste Trennung, bei der es keine Feindseligkeit gab". Eine Sache sei jedoch besonders schmerzhaft gewesen.