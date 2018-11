So schafft Kovac die Wende Mutmacher-Sixpack: Sechs Gründe für den Aufschwung des FC Bayern

1. Tempo-Dribbler im Anmarsch

Mehr Tempo durch Coman und Gnabry: Seit dem 1. Spieltag hat der Franzose Kingsley Coman nicht mehr gespielt. Nun drängt der rasend schnelle Außenstürmer nach seinem Syndesmosebandriss zurück ins Team. "Er wird uns gut zu Gesicht stehen, weil er uns ein neues Element speziell im Offensivspiel gibt", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge: Vor allem: Tempo. Dafür steht auch Serge Gnabry, der nach Adduktorenproblemen ebenfalls am Comeback arbeitet.

2. Eine neue defensive Achse

Eine neue Doppelsechs? Die Zentrale war jahrelang das Prunkstück des FC Bayern. 2013 beim Triple-Triumph mit Javi Martínez und Bastian Schweinsteiger, später mit dem großen Xabi Alonso. In dieser Saison ist das Zentrum zur Problemzone geworden – auch weil Thiago verletzt ausfiel. Wie Coman steht der Spanier nun vor der Rückkehr. Thiago und Joshua Kimmich auf der Doppelsechs – das würde an bessere Zeiten erinnern.

3. Arjen Robben kann es noch

Der niederländische Routinier (34) brillierte gegen Benfica mit zwei Treffern bei seinem Startelf-Comeback nach Knieproblemen. "Ich bin nicht mehr der Jüngste. Wenn es aber so läuft wie heute, dann ist es das wert", sagte Robben. In Topform kann der Wembley-Held noch immer Spiele entscheiden.

4. Kovac hat die Kabine nicht verloren

Der Coach bestätigte indirekt Risse in der Mannschaft, doch die Art, wie sich einige Stars hinter ihn stellten, war bemerkenswert. "Er reißt sich den Arsch auf, er gehört zu uns", sagte Robben. Kapitän Manuel Neuer meinte: "Natürlich spielt die Mannschaft für den Trainer." Kovac hat die Kabine nicht verloren, wichtige Spieler wie auch Kimmich oder Robert Lewandowski sind auf seiner Seite.

5. Bayerns Sturmtief scheint überwunden

Vorne knallt’s wieder bei Bayern! Gegen Düsseldorf und Lissabon erzielte das Team acht Tore, Thomas Müller, Robben und Lewandowski trafen je zweimal. Müller fühlt sich in der Rolle als Zehner deutlich wohler – und Lewandowski trifft sowieso, wie er will. 17 Tore gelangen ihm in 18 Pflichtspielen dieser Saison.

6. Die Bilanz spricht für Bayern

"Wir wissen, dass wir in der Bundesliga nicht mehr unantastbar sind", sagte Kapitän Neuer: "Das ist vielleicht auch der Unterschied zur Königsklasse, weil die Teams dort mehr Respekt vor uns haben." Und doch: Die Statistik macht Mut. In vier der vergangenen sechs Spielzeiten holte Bayern nach dem 12. Spieltag mindestens zwölf Punkte mehr als jedes andere Team. Das würde zum siebten Titel in Folge reichen. Noch mal Neuer: "Wir haben nicht das Selbstvertrauen, dass wir sagen, wir hauen jetzt jede Mannschaft weg. Aber wir wollen natürlich den Schwung mit ins Spiel nach Bremen nehmen."