So privat zeigt sich kaum ein Promi Macklemore postet Clips von der Geburt seiner Tochter

Eine Liebeserklärung

Gleichzeitig richtet Macklemore bewegende Worte an seine Frau. "Die Kraft, Ausdauer und Liebe zu erfahren, die es braucht, um eine Mutter zu werden, ist das schönste, was ich jemals erleben durfte", schreibt der Rapper. Außerdem hat er eine Nachricht an alle Mütter dieser Welt: "Einen fröhlichen Muttertag an die Frauen, die uns das Leben schenken."