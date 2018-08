So lief die zweite Folge "Promi Big Brother": Sophia Vegas ist schwanger!

Niemand kennt Cora Schumacher

"Just Cora" nennt sich Cora Schumacher (41) seit einiger Zeit und stellt sich auch bei ihren Mitbewohnern nicht mit ihrem berühmten Nachnamen vor. Die Konsequenz: Niemand weiß genau, woher man Cora kennt - und ob überhaupt. Auch ihre Erklärung "Motorsport, Autorennen" bringt bei niemandem den Groschen zum Fallen. Ob sich das in den nächsten Tagen noch ändern wird?

Mike Shiva darf in den Luxus-Bereich

Dann war es so weit: Cora Schumacher, Daniel Völz (33) und Silvia Wollny (52) durften frei entscheiden, wen sie von den Qualen der Baustelle befreiten. Als alle damit rechneten, dass die schwangere Vegas in den Genuss der Privilegien kommt, wählten die Drei allerdings völlig überraschend den Hellseher Mike Shiva (54). Die Erklärung: Vegas sei zu offensichtlich gewesen, man wolle jemand neutrales.

Der Einzug von Ümit Kekilli

Nach dem vorzeitigen und freiwilligen Auszug von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) übernimmt Ümit Kekilli (34) dessen Platz auf der Baustelle. Noch vor seinem Einzug macht der Ex von Natascha Ochsenknecht (54) ganz im Fußballer-Jargon recht nichtssagende Statements: "Es wird nicht einfach." Er hoffe nur, dass ihn die übrigen Kandidaten gut aufnehmen. Ob es so langweilig mit ihm auch weitergehen wird?

Das Duell des Abends in luftiger Höhe

Daniel Völz tritt im Duell des Abends gegen Johannes Haller (30) an und beide müssen in luftigen Höhen sich über wackelnde Stangen hangeln. Trotz seines unfreiwilligen Abstiegs zwischendrin gewinnt Haller die Prüfung in allerbester Spiderman-Manier. Damit sind Johannes, Silvia, Mike und Cora im Luxus-Bereich. Eine Person zu viel für Big Brother, der zum Ende der Show das Publikum abstimmen lässt: Cora muss Abschied nehmen und ihn den Baustellen-Bereich umziehen - zum bisher aller ersten Mal.