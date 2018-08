So lief der Auftakt zur 6. Staffel "Promi Big Brother": Drei Nachzügler und ein Fluchtfall

So kam es zum Blitz-Auszug

Nicht der harte Schlafplatz oder das überfüllte Dixi-Klo gaben letztendlich den Ausschlag für Fürst Heinz' Ende der Container-Regentschaft, sondern die stark limitierte Auswahl an Getränken. Genauer gesagt gab es lediglich Wasser, ein Unding. Für einige Fernsehminuten ging er daher in den H2O-Streik, ehe er ausrief: "Ich will meine Zigaretten, ich will mein Vermögen." Und so trat der Selfmade-Millionär auch schon wieder ab von der TV-Bühne. Irgendwie schade, er versprach bislang die meiste Unterhaltung.