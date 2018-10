So lief das große Finale "Global Gladiators": Lucas Cordalis holt sich den Titel!

Challenge Schiffbruch

Schiffbruch bei "Global Gladiators": In der sechsten und letzten Folge mussten sich die Gladiatoren zunächst in der ersten Challenge am Strand ein eigenes Floß bauen - und damit so schnell wie möglich zu einem Longtail-Boot aufs offene Meer hinausfahren. Jeder auf sich allein gestellt. Nur die drei schnellsten waren anschließend weiter im Rennen um den Sieg der diesjährigen Staffel. Lucas zog dabei locker allen seinen Kontrahenten davon. Zwar setzte er sein Floß erst nach Ben (37) und Joey Heindle (25) in See, doch beim Paddeln erwies er sich als unbezwingbar.