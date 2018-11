So läuft sein Comeback als Wrestler David Arquette verletzt sich beim Deathmatch-Kampf

Er habe nach dem Kampf, den er im Übrigen verlor, nur ein paar Stiche gebraucht, um wieder fit zu sein. Für Arquette war dies nicht der erste Ausflug ins Wrestling-Business. Um seinen Film "Ready to Rumble" zu bewerben, in dem er den Profi-Wrestler Gordie "The Law" Boggs verkörperte, trat er 2000 mehrfach bei Kämpfen der WCW auf und wurde sogar für zwölf Tage zum offiziellen Weltmeister im Schwergewicht. Seitdem tritt er immer wieder mal als Catcher in Erscheinung, in den letzten Wochen tatsächlich gehäuft. Sein jetziger Kampf war bereits der fünfte in diesem Jahr.