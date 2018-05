So kommt Frau zur richtigen Frisur Kult-Star Frank Schäfer: Das sollte jeder zum Friseur mitbringen

Tipps für alle Frauen

Und welche Tipps hat er für all die Frauen parat, die nicht zu ihm in den Salon kommen können? "Wichtig ist, dass man überlegt: Was will meine Frisur über mich aussagen?", meint Frank Schäfer. "Obwohl viele Friseure das verachten, sollte man am besten Bilder mitbringen - egal, ob man dem Typ darauf entspricht. Die Kunden können dann mit dem Friseur darüber sprechen, wie man diese optische Mitteilung umsetzen kann. Das ist spannend - eine moderne Frisur zu machen, ist leicht. Zu begreifen, was die Frau wirklich will, was für ihr Leben wichtig ist, ist mein wichtigstes Ziel. Darum rede ich auch viel mit den Kundinnen - über Liebe, Beruf, Kinder - um zu erfahren, wie der andere tickt."