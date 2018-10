München - Das 185. Oktoberfest ist zu Ende, das 186. ist bereits in Planung. Die Landeshauptstadt sucht nach Entwürfen für ein neues Plakat. Es soll, so steht es im Stadtportal "muenchen.de", "kreativ in der Gestaltung, charmant in der Aussage und nicht zuletzt von großer Publikumswirksamkeit" sein.